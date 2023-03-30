«Вынесут на пьедестал свою Z». Украинский олимпийский чемпион — о допуске россиян к соревнованиям 30 марта, 09:55 Юрий Чебан (Фото:ukraine-canoe.org)

Украинский гребец-каноист и двукратный олимпийский чемпион (2012 и 2016) Юрий Чебан отреагировал на решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

В интервью радио NV Чебан заявил, что возвращение россиян позволит им влиять на мнение общества.

«Это международная платформа, где все спортсмены ходят и общаются друг с другом. То есть они предоставят возможность приехать белорусским и российским спортсменам и уже менять мнение общества на международных соревнованиях, на Олимпийских играх или чемпионатах мира, где будут разыграны олимпийские квоты», — сказал Чебан.

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Чебан добавил, что МОК пытается отделить спортсменов от войны, типа, они не влияют на ход событий и ни в чем не повинны.

«Это как ящик Пандоры открыть, выпустить их на спортивную арену, где они будут занимать первые, вторые, третьи места и трясти своими флагами. Мы ведь не сможем это никак проконтролировать. Они просто вынесут флаг с надписью Z и раскроют его на пьедестале, никто этого не запретит», — добавил гребец.

Также спортсмен высказался по поводу деятельности президента МОК Томаса Баха.

«Если Томас Бах не справляется со своими обязанностями, есть такая процедура как недоверие. Это первый шаг к тому, что нас не устраивает ход событий. Именно недоверие будет нашим шагом к тому, чтобы мы попытались переломить ход событий», — заявил украинец.

Чебан отметил, что в случае допуска спортсменов из стран-агрессоров в Олимпиаду может стать бойкот соревнований.

«Это действенная такая история. Но нужно менять подход. Бойкот — это отстранение от самих соревнований. Но мы все как спортсмены готовимся к соревнованиям, мы готовы на них выйти. И мы должны присутствовать в тот момент, когда все происходит. И когда теоретически будут выступать российские и белорусские спортсмены, Украина должна остановить эти соревнования, чтобы они вообще не происходили ни для кого. Я считаю, что это самый эффективный бойкот, самый резонансный для международного общества», — отметил Чебан.

Ранее легенда украинского бокса Владимир Кличко заявил, что Томас Бах работает в интересах России.