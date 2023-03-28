«Даже не рассматриваем». Президент Международного союза биатлонистов исключил возможность возвращения к соревнованиям россиян и белорусов 28 марта, 17:30 Олле Далин на днях побывал в Буковеле (Фото:IBU via Twitter)

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал возможное возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

По словам Далина, который на днях побывал в Буковеле, где проходил чемпионат Украины по биатлону, IBU не намерена возвращать россиян и белорусов, пока идет война, сообщает Суспильне Спорт.

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«Все зависит от того, как изменится ситуация здесь с войной. Есть решение конгресса соблюдать отстранение, пока ситуация не изменится. Вопрос о возвращении мы даже не рассматриваем сейчас. Сейчас с ними есть неофициальные контакты. Это естественно, что они желают вернуться», — сказал Далин.

Также шведский функционер оценил перспективы провести в Буковеле международные соревнования и отметил, что для этого необходимо усовершенствовать арену.

«По структуре, которая есть в IBU, первый уровень — это региональные соревнования, когда там принимают участие представители соседних стран, которые близки к вам. Это первый шаг. Но параллельно вы должны развивать арену и организационный комитет. Дальше будем смотреть. Но всегда хорошо иметь видение того, чего хотите добиться. У вас уже есть хорошая, как я это называю, платформа, с которой можно развиваться дальше. Я предложил специалистам из IBU приехать сюда и сделать рекомендации, как арену развить. Это моя рекомендация для следующего шага», — добавил Далин.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Стурла Легрейд вслед за своим земляком Йоханнесом Бе осудил возможность допуска россиян к международным соревнованиям.

