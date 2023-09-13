Выступали в Крыму на митинге. Российских борцов, которые поддерживают войну, допустили к ЧМ-2023

13 сентября, 21:12
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Абдулрашид Садулаев (Фото:Olympics)

Абдулрашид Садулаев (Фото:Olympics)

Международная федерация борьбы (UWW) допустила к участию в чемпионате мира-2023 представителей страны-агрессора.

На соревнованиях, которые пройдут с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия), выступят Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков.

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Эти бойцы активно поддерживают войну против Украины. Борцы были участниками пропагандистского митинга на стадионе «Лужники» в Москве 18 марта 2022 года. На этом мероприятии «отпраздновали» годовщину аннексии Крыма и оправдывали агрессию России против Украины.

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РИА новости
Фото: РИА новости

В уставе МОК указано, что участие в военных митингах является основанием для недопуска россиян к соревнованиям.

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Несмотря на нарушение, борцы будут выступать в команде под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Путин разрешил российским спортсменам поехать на Олимпиаду без флага и гимна.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Борьба Война России против Украины

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