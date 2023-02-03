«Крайняя мера — бойкот Олимпиады». Гутцайт высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям 3 февраля, 19:04 Вадим Гутцайт допустил бойкот Украины Олимпийских игр (Фото:Национальная федерация фехтования Украины via Facebook)

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Гутцайт выступил против допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования, пока идет война против Украины, сообщает НОК Украины.

По словам министра, этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне, и Украина имеет поддержку.

Видео дня

«Война уносит жизни тысяч наших граждан. Мы должны все объединиться и бороться против того, чтобы допустили к международным соревнованиям и Олимпиаде россиян и белорусов», — сказал Гутцайт.

Он добавил, что Украина готова бойкотировать Олимпиаду, если там выступят россияне и белорусы.

«Если все же наоборот будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, подчеркиваю, крайняя мера — это бойкот Олимпийских игр. Хочу, чтобы все это услышали», — заявил Гутцайт.

Ранее Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допущения РФ и Белоруссии, может достичь 40 стран.

