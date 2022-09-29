«Стенка на стенку». Российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча — видео

29 сентября, 11:06
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Россияне провоцировали украинцев темой войны (Фото:Скриншот видео)

Россияне провоцировали украинцев темой войны (Фото:Скриншот видео)

Российские хоккеисты турецкого клуба Буз Адам устроили потасовку с украинцами в составе испанской Барселоны во время матча первого раунда квалификации Континентального кубка, который состоялся в Стамбуле.

Россияне спровоцировали первую драку в начале третьего периода, а после этого начали хамить и угрожать украинским легионерам Барселоны Артему Пономаренко, Станиславу Дидковскому и его отцу и тренеру Даниилу Дидковскому, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

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На последней минуте матча российские хоккеисты спровоцировали еще одну драку, при этом угрожая убийством, смертью и провоцировали темой войны.

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«Когда один из россиян забил гол в наши ворота, то подъехал к скамье запасных Барсы и попытался унизить: «Эй, сосунки с Украины, так вам и надо. Правильно вас там бомбят».

Конкретное слово «бомбят» может и не прозвучало, я уже не вспомню, но интонация и акценты были красноречивыми", — рассказал Пономаренко.

Украинский хоккеист добавил, что провокационные заявления о войне его сильно разозлили и он решил отомстить.

«Нужно было ответить за себя, поэтому в конце я вышел на лед и попросил партнеров поддержать меня постоять за Украину против российской орды». Вышла заварушка «стенка на стенку», но три раза мне хорошо удалось попасть в цель — губы у игрока турецкой команды точно разбиты", — добавил Пономаренко.

https://www.youtube.com/watch?v=cZ8fg469_A8&t=240s&ab_channel=TheViralVideo

Ранее сообщалось, что в России 8-летние хоккеисты спровоцировали массовую драку.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Хоккей Драка

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