Российские клубы исключили из самого престижного баскетбольного турнира Европы на следующий сезон 16 июня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Следующий сезон Евролиги пройдет без российских команд (Фото:euroleaguebasketball.net)

На фоне войны в Украине российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

Как сообщает BasketNews, за отстранение российских команд проголосовали 7 из 11 клубов (два остались нейтральными), входящими в правление турнира.

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Специальное приглашение на турнир получил сербский Партизан и испанская Валенсия.

Ранее в Евролиге играли три российских клуба - Зенит, ЦСКА и УНИКС.

Ранее сообщалось, что Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) на фоне войны в Украине приняло решение отстранить сборные России и Беларуси от ближайших международных турниров под эгидой организации.



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