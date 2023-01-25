МОК заявил о готовности допустить российских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях 25 января, 23:26 Российские атлеты при определенных условиях выступят на Олимпиаде-2024 (Фото:Laurent Gillieron via Reuters)

По итогам заседания Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение по поводу условий участия российских и белорусских атлетов в соревнованиях.



Согласно официальному релизу комитета, речь идет о следующих условиях:

1. Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как «нейтральные атлеты» и никоим образом не будут представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта.

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2. Не будут участвовать те спортсменты, которые выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.

3. Участвовать будут те атлеты, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

«Ни один спортсмен не должен лишиться права участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта», — говорится в заявлении МОК.

Накануне во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что спортсменам из страны-агрессора России не место на Олимпийских играх-2024 в Париже.