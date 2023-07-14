Бегут в Чили и Вануату: более 200 российских спортсменов сменили гражданство после начала полномасштабной войны 14 июля, 16:18 Одна из сильнейших шахматисток мира Александра Костенюк уехала из России в Швейцарию (Фото:instagram.com/chessqueen)

Чтобы избежать международных санкций, атлеты из России отказываются от своей родины.



Как сообщает издание Холод, с начала полномасштабной войны в Украине не менее 204 российских спортсменов поменяли или собираются поменять гражданство.

Больше всего спортсменов, сменивших флаг, среди шахматистов — 141 человек. Также Россия потеряла по 11 атлетов в фигурном катании и конном спорте, по пять человек — в художественной гимнастике и теннисе, по четыре — в автоспорте и футболе. По два — велоспорт, мотогонки, конькобежный спорт, хоккей, плавание, гребля, бокс и парусный спорт. По одному спортсмену потеряли вольная борьба, легкая атлетика, биатлон, шорт-трек, MMA, дзюдо, спортивная гимнастика и горнолыжный спорт.

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Больше всего российских спортсменов принял Израиль — под его флагом теперь выступают 25 россиян. Сербия приняла 19 человек, Германия — 13, Франция — 12. Бежали россияне и в такие далекие государства, как Чили, Вануату, Австралия.

Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в большинстве международных соревнований. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации для международных спортивных федераций, касающиеся допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.