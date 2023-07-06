Российские спортсменки сменили фамилии и даты рождения, чтобы обойти санкции и выступать за сборную Сирии

6 июля, 13:41
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Панарабские игры (Фото:Скриншот)

Панарабские игры (Фото:Скриншот)

Спортсменки из Российской Федерации заявлены за сирийскую сборную на Панарабских играх, которые проходят в Алжире.

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Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Стоит отметить, что у большинства российских атлеток изменены имена и даты рождения.

Так пловчиха Анастасия Сорокина стала Enas Sorkine, дзюдоистка Милана Мугу — Milana Mrad. Также изменены даты рождения сестер велосипедисток Мальковых и Дарьи Джеджулы.

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На ситуацию со сменой спортивного гражданства российских спортсменок отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Российские спортсмены пытаются обойти санкции по принципу использования третьих стран и участвовать в международных соревнованиях. Например, на Панарабских играх в Алжире российских спортсменов заявили как сирийцев.

Российская метательница копья Карина Полудкина якобы стала гражданкой Сирии и сменила имя на Karina Polud.

Пловчиха Анастасия Сорокина тоже превратилась в сирийку Enas Sorkine, велогонщица Дарья Малькова стала Darie Malko, причем при этом помолодела на год — вместо 2000 года рождения у нее на сайте Панарабских игр указан 2001-й год.

Реэкспорт комплектующих через третьи страны, а теперь еще и перевоплощение спортсменов. Что ж, должны закрывать эту лазейку", — написал Ермак.

Соревнования начались 2 июля и будут продолжаться до 15 числа.

Панарабские игры организовывает Союз НОК арабских стран. В этом году они проходят в Алжире.

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Ранее сообщалось, что Томас Бах договаривается с Макроном о допуске России на Олимпиаду-2024 в Париже.

А глава Ассоциации спортивной борьбы России пригрозил МОК из-за условий допуска россиян на соревнования.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Санкции Андрей Ермак

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