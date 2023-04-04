Больше нет нашего дома: в Херсонской области оккупанты уничтожили семейное гнездо легендарной олимпийской чемпионки 4 апреля, 21:41 Инна Осипенко-Радомская (Фото:Спорт24)

Звезда украинской гребли Инна Осипенко-Радомская рассказала, что российские войска сделали с селом, где она выросла.



Читайте также: Россияне убили не менее 262 украинских спортсменов

"Мои родители провели в Ольговке почти год после начала войны. Полгода там жила и сестра с тремя детьми. Папа с мамой даже дождались ВСУ. Мама и другие женщины из села сформировали своеобразную бригаду, которая готовила еду для наших воинов. Ребята шутили: «Мы много где были, но так вкусно нас нигде не кормили». Однако россияне скрылись на левом берегу Днепра и начали оттуда обстреливать артиллерией населенные пункты с противоположной стороны.

Видео дня

Родители выдержали несколько недель. Люди начали уезжать из тамошних населенных пунктов. Папа с мамой покинули свою улицу фактически последними. Досиделись до того, что ложились спать с мыслью, что могут с утра не проснуться. Прилетало безумно…

Больше нет дома, где я выросла – там когда-то жила моя бабушка. Моя мама содержала небольшой магазинчик в деревне – туда тоже прилетело. В конце концов его ограбили орки, еще когда зашли в деревню. А несколько дней назад ракета прилетела во двор к сестре. Какая ситуация с родительским домом – неизвестно. Не у кого спросить. Людей там почти не осталось, да и связь отсутствует — россияне, когда отступали, разрушили всю инфраструктуру. Словом, пол села стерли с лица земли", — цитирует спортсменку Спорт24.

Фото: Спорт24

Наша справка. Инна Осипенко-Радомская — украинская спортсменка, выступавшая в гребле на байдарках, чемпионка Олимпийских игр в Пекине-2008, двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне и бронзовый призер Игр-2004 в Афинах. В составе сборной Азербайджана выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.