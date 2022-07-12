Спортсменов из России и Беларуси могут не допустить к летним Олимпийским играм-2024 12 июля, 21:29 Летняя Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года (Фото:olympics.com)

Российские и белорусские спортсмены могут пропустить летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году, поскольку на фоне вторжения в Украину они не могут участвовать в квалификационных соревнованиях.

Об этом рассказал бывший вице-президент и действующий представитель Международного олимпийского комитета Крейг Риди, сообщает The Guardian.

По словам Риди, квалификация на Олимпиаду начинается за два года до ее начала, а спортивные федерации придерживаются рекомендаций МОК не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях, поэтому их участие в следующих Играх маловероятно.

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"Боюсь, придется принимать решение о том, что делать с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее мнение будет состоять в том, что они не должны отбираться на Игры", – сказал Риди.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

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