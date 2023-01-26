Олимпийский комитет Азии пригласил российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры 26 января, 20:19 Азиатские игры состоятся в 2023 году в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября (Фото:ОКА)

Олимпийский комитет Азии (ОКА) на фоне заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о готовности допустить россиян и белорусов к соревнованиям предложил спортсменам из этих стран выступить на Азиатских играх.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета Азии.

В заявлении говорится, что россияне и белорусы могут быть допущены к соревнованиям в Азии, в частности, к Азиатским играм, однако ОКА пока остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Видео дня

«Олимпийский комитет Азии присоединяется к Олимпийскому движению в поддержке заявления Исполкома МОК о солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

ОКA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОКА предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх", — говорится в заявлении.



Азиатские игры состоятся в 2023 году в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Ранее в МОК заявили о готовности допустить российских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, предусматривающих выступления под нейтральным флагом.

Отмечается, что спортсмены, выступавшие против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, не смогут участвовать в соревнованиях.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт допустил бойкот Олимпиады из-за возможного допуска к соревнованиям россиян и белорусов.