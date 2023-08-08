Россиян не допустили на чемпионат мира по тяжелой атлетике
Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде состоится со 2 по 17 сентября (Фото:IWF)
Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие на чемпионате мира-2023 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).
При этом на турнир в качестве нейтральных спортсменов допустили белорусов. В список вошли 12 белорусских спортсменов, семь членов обслуживающего персонала и один технический судья.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде состоится со 2 по 17 сентября.
Следует отметить, что в мае исполком IFW вернул россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но ни один россиянин не был зарегистрирован на квалификационный турнир к Олимпиаде-2024.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.