Россиян не допустили на чемпионат мира по тяжелой атлетике

8 августа, 11:16
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Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде состоится со 2 по 17 сентября (Фото:IWF)

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде состоится со 2 по 17 сентября (Фото:IWF)

Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие на чемпионате мира-2023 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

При этом на турнир в качестве нейтральных спортсменов допустили белорусов. В список вошли 12 белорусских спортсменов, семь членов обслуживающего персонала и один технический судья.

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Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде состоится со 2 по 17 сентября.

Следует отметить, что в мае исполком IFW вернул россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но ни один россиянин не был зарегистрирован на квалификационный турнир к Олимпиаде-2024.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Россия Тяжелая атлетика

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