Российский гимнаст дисквалифицирован на год за выход на награждение в форме с буквой Z 18 мая, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Иван Куляк нарушил правила Международной федерации гимнастики (Фото:Федерация гимнастики Италии)

Российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на один год.

Такое решение приняла Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики, сообщает Gymnastics Coaching.

За нарушение правил Международной федерации гимнастики Куляк также был лишен бронзовой медали на этапе Кубка мира в Дохе, которую он завоевал в упражнениях на параллельных брусьях.

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Кроме того, он должен вернуть призовую выплату в размере 500 швейцарских франков [477 евро], а также уплатить судебные издержки в размере 2000 франков [1907 евро].

Ранее сообщалось, что российский киберспортивный клуб Virtus.pro исключил из своего состава игрока Ивана Москаленко, который во время матча по Dota 2 на миникарте нарисовал букву Z, что привело к дисквалификации команды.



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