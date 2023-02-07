Российскому олимпийскому чемпиону, поддержавшему войну против Украины, из-за пневмонии ампутировали стопы 7 февраля, 16:51 Костомаров был госпитализирован 10 января (Фото:Global Look Press)

Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону 2006 года по танцам на льду, Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно, 10 января Костомаров был госпитализирован из-за пневмонии. Фигурист находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

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У Костомарова был сепсис и проблемы с кровообращением, после чего врачам пришлось ампутировать ему обе стопы.

Фигурист продолжает находиться в реанимации.

Следует отметить, что ранее Костомаров поддержал вторжение России в Украину.

"Возможно, теперь он сможет лучше понять украинцев, которым оторвало ноги российскими бомбами и ракетами", - написал в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в паре с Татьяной Навкой, которая с 2015 года замужем за пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.



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