Международная федерация баскетбола применила новые санкции в отношении сборных России и Беларуси
Евробаскет пройдет в четырех странах (Фото:ФИБА)
После недопуска сборных России и Беларуси к квалификации Олимпиады-2024 Международная федерация баскетбола (ФИБА) озвучила новое наказание для команд из стран-агрессорок.
Исполнительный комитет ФИБА единогласно принял решение не допускать Россию и Беларусь к участию в пре-квалификации Евробаскета-2025, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Отмечается, что решение было принято, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета. ( МОК).
Квалификационные матчи Евробаскета-2025 состоятся в июле — августе 2023 года.
Таким образом, российские и белорусские сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025, который пройдет в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.
Ранее российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги в сезоне 2022/23.