Международная федерация баскетбола применила новые санкции в отношении сборных России и Беларуси

19 апреля, 20:27
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Евробаскет пройдет в четырех странах (Фото:ФИБА)

Евробаскет пройдет в четырех странах (Фото:ФИБА)

После недопуска сборных России и Беларуси к квалификации Олимпиады-2024 Международная федерация баскетбола (ФИБА) озвучила новое наказание для команд из стран-агрессорок.

Исполнительный комитет ФИБА единогласно принял решение не допускать Россию и Беларусь к участию в пре-квалификации Евробаскета-2025, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Отмечается, что решение было принято, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета. ( МОК).

Квалификационные матчи Евробаскета-2025 состоятся в июле — августе 2023 года.

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Таким образом, российские и белорусские сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025, который пройдет в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.

Ранее российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги в сезоне 2022/23.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол Сборная России ФИБА Сборная Беларуси

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