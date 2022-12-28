Украинцы неудачно выступили в биатлонной Рождественской гонке 28 декабря, 21:05 В гонке принимало участие 10 команд (Фото:Biathlon.com.ua via Facebook)

Украинские биатлонисты Антон Дудченко и Юлия Джима неудачно выступили в Рождественской гонке, финишировав предпоследними.



Победителями соревнований, которые проводились на стадионе Auf Schalke в Гельзенкирхене (Германия), стали норвежцы Ветле-Сьястад Кристиансен и Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

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Вторыми финишировали французы Фабьен Клод и Жулия Симон, третьими — чехи Михал Крчмарж и Маркета Давидова.

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Результаты гонки:

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) — 33:46,7 (3 промаха)

2. Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция) — +25,4 (5)

3. Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия) — +25,9 (4)

…

9. Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина) — +1:42,3 (7)

Сообщалось, что украинец Артем Прима финишировал предпоследним в масс-старте на Кубке мира по биатлону в Анси.

