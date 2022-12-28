Украинцы неудачно выступили в биатлонной Рождественской гонке
В гонке принимало участие 10 команд (Фото:Biathlon.com.ua via Facebook)
Украинские биатлонисты Антон Дудченко и Юлия Джима неудачно выступили в Рождественской гонке, финишировав предпоследними.
Победителями соревнований, которые проводились на стадионе Auf Schalke в Гельзенкирхене (Германия), стали норвежцы Ветле-Сьястад Кристиансен и Ингрид-Ландмарк Тандреволд.
Вторыми финишировали французы Фабьен Клод и Жулия Симон, третьими — чехи Михал Крчмарж и Маркета Давидова.
Результаты гонки:
1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) — 33:46,7 (3 промаха)
2. Жулия Симон и Фабьен Клод (Франция) — +25,4 (5)
3. Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия) — +25,9 (4)
…
9. Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина) — +1:42,3 (7)
Сообщалось, что украинец Артем Прима финишировал предпоследним в масс-старте на Кубке мира по биатлону в Анси.