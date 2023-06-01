Застрелил свою жену. Тренер чемпиона Европы Михайлова убил двух человек 1 июня, 22:21 Руслан Умаров (Фото:instagram)

Наставник Василия Михайлова, который является первым за десять лет украинским чемпионом по вольной борьбе, Руслан Умаров устроил стрельбу в Одессе, в результате которой есть погибшие.

Об этом сообщает ЕвроМайдан.

По информации источника, Умаров застрелил свою жену и мужчину, который находился с ней в машине.

Отмечается, что убитый успел ранить нападавшего своим оружием. Тренер сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Дочь жены Умарова рассказала, что тот уже год не давал ей развод и угрожал физической расправой. После чего женщина наняла охранника, который и находился с ней в автомобиле.

Ранее сообщалось, что умер бывший игрок Черноморца и запорожского Металлурга Дмитрий Каряка.