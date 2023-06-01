Застрелил свою жену. Тренер чемпиона Европы Михайлова убил двух человек
Руслан Умаров (Фото:instagram)
Наставник Василия Михайлова, который является первым за десять лет украинским чемпионом по вольной борьбе, Руслан Умаров устроил стрельбу в Одессе, в результате которой есть погибшие.
Об этом сообщает ЕвроМайдан.
По информации источника, Умаров застрелил свою жену и мужчину, который находился с ней в машине.
Отмечается, что убитый успел ранить нападавшего своим оружием. Тренер сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Дочь жены Умарова рассказала, что тот уже год не давал ей развод и угрожал физической расправой. После чего женщина наняла охранника, который и находился с ней в автомобиле.
Ранее сообщалось, что умер бывший игрок Черноморца и запорожского Металлурга Дмитрий Каряка.