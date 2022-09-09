«Терпите и страдайте. Вы это заслужили!» Украинская олимпийская призерка обратилась к российским спортсменам

9 сентября, 14:41
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Ольга объявила о завершении карьеры после Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Ольга Саладуха via Facebook)

Ольга объявила о завершении карьеры после Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Ольга Саладуха via Facebook)

Бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха обратилась к российским спортсменам.

Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в Лондоне в тройном прыжке поделилась в Facebook фото, на котором были изображены пленные военные из РФ.

В комментарии к снимку Ольга написала: «Российские „физруки“ на войне в Украине!». Она объяснила, что видео с российским военным с позывным «физрук» стало популярным в соцсетях.

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Саладуха отметила, что таких же российских боевиков еще очень много на украинской земле. Ввиду этого экс-легкоатлетка задается вопросом, уместны ли при этом претензии спортсменов из РФ о том, что их не допускают к международным соревнованиям.

«Заберите своих „физруков“ домой и в глазах всего мира получите шанс считаться нормальными людьми, а не прислужниками клептократического путинского режима, которому мало своего, и он грабит чужое. А пока терпите и страдайте. Вы это заслужили!» — добавила Ольга.

https://www.facebook.com/426053409522770/posts/509255124535931

Еще в прошлом году Саладуха стартовала на Олимпийских играх-2020 в Токио. Тогда она не смогла пробиться в финал соревнований в тройном прыжке. Позже Ольга объявила о завершении карьеры.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Легкая атлетика Военное вторжение Ольга Саладуха Война в Украине Военнопленные Фото Война России против Украины

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