Украинская олимпийская призерка во второй раз стала мамой — фото 26 августа, 20:21 Ольга Саладуха (Фото:instagram.com/olga_saladukha)

Бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха, родила дочь.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором показала личные фотографии.

Ольга продемонстрировала снимок, на котором она еще была беременной.

Фото: instagram.com/olga_saladukha

На второй фотографии Саладуха показала ручку новорожденной девочки. Напомним, что у спортсменки есть еще один ребенок — старшая дочь.

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Фото: instagram.com/olga_saladukha

Отметим, что Ольга Саладуха является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке. Легкоатлетка также неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и становилась победительницей чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике.

Напомним, украинская спортсменка выиграла титул сильнейшей женщины планеты.