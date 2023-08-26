Украинская олимпийская призерка во второй раз стала мамой — фото

26 августа, 20:21
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Ольга Саладуха (Фото:instagram.com/olga_saladukha)

Ольга Саладуха (Фото:instagram.com/olga_saladukha)

Бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха, родила дочь.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором показала личные фотографии.

Ольга продемонстрировала снимок, на котором она еще была беременной.

instagram.com/olga_saladukha
Фото: instagram.com/olga_saladukha
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На второй фотографии Саладуха показала ручку новорожденной девочки. Напомним, что у спортсменки есть еще один ребенок — старшая дочь.

Видео дня

instagram.com/olga_saladukha
Фото: instagram.com/olga_saladukha

Отметим, что Ольга Саладуха является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2012 года в тройном прыжке. Легкоатлетка также неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и становилась победительницей чемпионата мира.

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Ранее сообщалось, что Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике.

Напомним, украинская спортсменка выиграла титул сильнейшей женщины планеты.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика Ольга Саладуха

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