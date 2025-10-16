Не только Хаттон. Как известные спортсмены совершали самоубийство

Лишь через месяц после смерти легендарного боксера Рикки Хаттона стало известно, что он повесился .

К сожалению, самоубийства не редкость в спорте. Мы расскажем о нескольких случаях, когда известные спортсмены сами ушли из жизни.

Теннисистка Марина Крошина в 1971 году стала чемпионкой юношеского Уимблдона, после чего переехала из Алма-Аты в Донецк. В Украине вышла замуж, работала тренером. Выдала первый в Украине учебник по теннису. Потом тяжело заболела и 4 июля 2000 года выбросилась из окна квартиры в Киеве. Ей было 47 лет.

Реклама

Марина Крошина / Фото: РИА

Легендарный валлийский футболист и главный тренер сборной Уэльса по футболу Гари Спид 27 ноября 2011 года был найдем мертвым в своем доме. Он повесился на телефонном кабеле. Спиду было всего 42 года. Что стало причиной суицида полиция так и не выяснила.

Гари Спид / Фото: PA

Чемпион мира по версии WBA Эдвин Валеро из Венесуэлы выиграл досрочно все свои 27 боев, 18 из них в первом раунде! Боксер часто бывал в полиции из-за семейного насилия. А затем был арестован по подозрению в убийстве своей жены. 28-летний Валеро сразу же признался в преступлении, а через несколько часов повесился в тюремной камере 19 апреле 2010 года.

Эдвин Валеро / Фото: wikimedia.org

10 ноября 2009 года вратарь сборной Германии по футболу Роберт Энке бросился под поезд. 32-летний Энке страдал от хронического психического расстройства. Ситуацию усугубила смерть двухлетней дочери из-за врожденного порока сердца. Перед случившимся футболист отказался от стационарного лечения. Он боялся, что из-за этого, у него отберут приемную дочь. В предсмертной записке Энке просил прощения у семьи.

Роберт Энке / Фото: Manchester Evening News

31 марта 2011 года погибла серебряная медалистка Олимпиады-2004, пятикратная призерка чемпионатов Европы по дзюдо австрийка Клаудия Хейлл. По данным полиции, 29-летняя Хейлл выпрыгнула с шестого этажа. Причину суицида следствие не установило.

Клаудия Хейлл / Фото: Judo Austria

Серебряный призер Олимпийских игр-2010 в лыжной акробатике американец Джерет Петерсон застрелился 25 июля 2011 года. Спортсмен находился в глубокой депрессии после смерти близкого друга, который покончил с собой на глазах у Джерета. Перед смертью 29-летний Петерсон позвонил в службу 911 и сказал, что собирается сделать. После чего выстрелил себе в голову из дробовика.

Джерет Петерсон / Фото: Flickr

Игрок в американский футбол Джован Бэлчер покончил с собой 1 декабря 2012 года после ссоры с девушкой. Сначала он застрелил подругу на глазах у матери. Потом, поехал на базу своей команды Канзас-Сити Чифс. Там он встретил руководителей клуба. Джован попросил позаботиться о его дочке. После того, как услышал звук полицейских сирен 25-летний Бэлчер стал на колени, перекрестился и выстрелил себе в голову.

Джован Бэлчер / Фото: ABCNews.com

Обладатель Кубка европейских чемпионов 1986 года в составе румынского клуба Стяуа Лучан Бэлан свел счеты с жизнью в возрасте 56 лет. Лучан решился на самоубийство через месяц после смерти матери — 12 ноября 2015 года. Он принял смертельную дозу наркотиков. Это была его третья попытка покончить с собой.

Лучан Бэлан (внизу третий слева) / Фото: romaniatv.net

Немецкой биатлонистке Юлии Пипер было 19 лет, когда она застрелилась из своей винтовки 16 февраля 2014 году. Незадолго до этого она попала в ДТП, а потом лечилась в клинике из-за расстройства пищевого поведения. Это могло подтолкнуть девушку к самоубийству.

Юлия Пипер / Фото: РИА

В 1981 году английский футболист Джастин Фашану стал первым темнокожим футболистом, чья трансферная стоимость составила 1 млн фунтов. В 1990-м Фашану первым в истории футбола совершил каминг-аут, объявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. После чего против футболиста началась настоящая травля, не только в прессе, но и со стороны других футболистов и тренеров. 2 мая 1998 года в возрасте 37 лет Фашану повесился в гараже. В 2017 году Netflix выпустил фильм «Запрещенные игры: история Джастина Фашану».