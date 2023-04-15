Сожгли флаг. Сборная Азербайджана покинула чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Армении 15 апреля, 14:26 Турнир проходит в Ереване (Фото:ewf.sport)

Азербайджанская команда не будет выступать на континентальном первенстве из-за инцидента на церемонии открытия.



Напомним, во время торжественного мероприятия был сожжен флаг Азербайджана.

Министерство спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана выпустили совместное заявление по этому поводу.

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«На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении, Ереване, 14 апреля 2023 года одним из официально аккредитованных лиц был демонстративно подожжен флаг Азербайджана.

Совершение подобного варварского действия на церемонии, в которой принял участие также премьер-министр Армении, и поддержка армянской общественности этого действия, а также представление лица, совершившего это, как героя, является наглядным показателем этнической ненависти, расизма, ксенофобии в этой стране. Кроме того, это полностью противоречит благородной цели и принципам спорта, пропагандирующей дружбу между народами и взаимопонимание.

Учитывая такую атмосферу ненависти в Армении, психологическое давление в условиях необеспечения безопасности, нормальное участие азербайджанских спортсменов невозможно. Учитывая это, было принято решение об их возвращении на родину.

Мы призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики применить санкции в отношении Армении.

Считаем, что этот инцидент показывает, что Армения не имеет права проводить международные спортивные соревнования и не способна обеспечивать безопасность спортсменов", — говорится в заявлении Азербайджана.

Ранее мы писали, что украинским спортсменам запрещено участвовать в одних соревнованиях с командами из России и Беларуси.