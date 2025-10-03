Самое странное празднование в истории. Сборная Индии после победы в Кубке Азии подняла невидимый трофей — видео

3 октября, 15:17
Индия празднует победу без трофея (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Команда Индии по крикету выиграла континентальный турнир, однако на церемонии награждения устроила акцию протеста.

Спортсмены отказались забирать кубок и медали из рук пакистанского чиновника.

По правилам, чемпионов должен был награждать глава Азиатского совета крикета Мохсин Нахви. Который также является министром внутренних дел Пакистана.

Учитывая политическое напряжение и недавнюю войну между странами, спортсмены из Индии проигнорировали Нахви.

Тем не менее, сборная Индии торжественно подняла воображаемый трофей.

И даже устроила фотосессию с невидимой наградой.

REUTERS/Satish Kumar
Фото: REUTERS/Satish Kumar
Ранее игрока сборной Индии по крикету назвали «самым ценным приматом».

