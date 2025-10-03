Самое странное празднование в истории. Сборная Индии после победы в Кубке Азии подняла невидимый трофей — видео
Индия празднует победу без трофея (Фото: REUTERS/Raghed Waked)
Команда Индии по крикету выиграла континентальный турнир, однако на церемонии награждения устроила акцию протеста.
Спортсмены отказались забирать кубок и медали из рук пакистанского чиновника.
По правилам, чемпионов должен был награждать глава Азиатского совета крикета Мохсин Нахви. Который также является министром внутренних дел Пакистана.
Учитывая политическое напряжение и недавнюю войну между странами, спортсмены из Индии проигнорировали Нахви.
Тем не менее, сборная Индии торжественно подняла воображаемый трофей.
И даже устроила фотосессию с невидимой наградой.
Ранее игрока сборной Индии по крикету назвали «самым ценным приматом».