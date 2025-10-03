Команда Индии по крикету выиграла континентальный турнир, однако на церемонии награждения устроила акцию протеста.

Спортсмены отказались забирать кубок и медали из рук пакистанского чиновника.

По правилам, чемпионов должен был награждать глава Азиатского совета крикета Мохсин Нахви. Который также является министром внутренних дел Пакистана.

Учитывая политическое напряжение и недавнюю войну между странами, спортсмены из Индии проигнорировали Нахви.

Тем не менее, сборная Индии торжественно подняла воображаемый трофей.

Suryakumar Yadav recreates Rohit Sharma’s iconic 2024 T20 World Cup celebration after Asia Cup win.🇮🇳🔥 #INDvPAK pic.twitter.com/Y8rJzgNvEX — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 28, 2025

И даже устроила фотосессию с невидимой наградой.

Фото: REUTERS/Satish Kumar

Ранее игрока сборной Индии по крикету назвали «самым ценным приматом».