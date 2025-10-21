Суперзвезды биатлона попали в скандал из-за часового путешествия на частном вертолете

По данным Sport.de, сборная Норвегии со своими звездными спортсменами попала в скандал после того, как полетела на частном вертолете из северной Италии в Германию — путешествие длилось около часа и охватило примерно 200 км по прямой. То же расстояние на авто заняло бы около пяти часов. Полет обошелся им в 14 тысяч евро в одну сторону.

Представитель Норвежской партии зеленых Фрейя Сюрсетер резко раскритиковал спортсменов из-за того, что путешествие было неэкологичным.

«Если они летают на вертолете, они помогают подрывать будущее собственного вида спорта. Ассоциация должна была бы отстаивать свои принципы и подумать, стоит ли жертвовать своим авторитетом в борьбе с изменением климата ради показательной гонки», — цитирует Сюрсетера Sport.de.

В сборной Норвегии объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы сэкономить время и провести тренировку в Мюнхене.



«Мы не всегда можем выбрать лучшее решение для климата и окружающей среды. Иногда приходится ставить спорт на первое место», — заявил менеджер команды Норвегии Пер Арне Ботнан.



Сообщается, что полет был профинансирован из стартовых взносов, которые спортсмены получают от IBU за участие в соревновании. Эта сумма составляет 2000 евро на одного человека.

Отметим, во время фестиваля норвежец Исак Фрей занял второе место в суперспринте, а в женских соревнованиях Каролин Кноттен из Норвегии финишировала шестой.

