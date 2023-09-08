Определились финалисты. США сенсационно проиграли Германии зрелищный матч в полуфинале чемпионата мира по баскетболу 8 сентября, 18:03 США сыграют с Канадой в матче за третье место (Фото:REUTERS/Элоиза Лопес)

Сборная США по баскетболу проиграла команде Германии со счетом 111:113 и не смогла выйти в финал чемпионата мира по баскетболу.



Германия выиграла первую четверть с преимуществом в два очка, но американцам удалось наверстать упущенное во второй партии и уйти на большой перерыв, минимально выигрывая — 60:59.

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Переломной стала третья четверть, где Германия выиграла 35:24. В четвертой партии американцам удалось сократить результат до минимума, но немецкая команда все же удержала победу.

Следует отметить, что Германия впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.

В финале Германия сыграет с Сербией, которая в полуфинале победила Канаду со счетом 95:86. В матче за бронзу сыграют Канада и США. Поединки состоятся 10 сентября.



США — Германия 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19)

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Сербии потерял почку на чемпионате мира по баскетболу после удара локтем.