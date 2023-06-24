Медаль русалок: Украина выиграла серебро Европейских игр в артистическом плавании
Призерки ЕИ-2023 (Фото:Ukrainian synchronized swimming)
Первую медаль в субботу, 24 июня, для сборной Украины на Европейских играх принесли наши русалки. Так иногда еще называют представительниц артистического плавания.
В акробатической группе серебро выиграли — Влада Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Чемпионками стали представительницы Франции, бронзовая медаль у Италии.
Таким образом, на Европейских играх сборная Украины завоевала уже 12 наград — 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Это четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует Испания — 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.
Ранее сообщалось, что украинский каратист завоевал золото на Европейских играх.
Напомним, что Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх.