Медаль русалок: Украина выиграла серебро Европейских игр в артистическом плавании 24 июня, 12:30 Призерки ЕИ-2023 (Фото:Ukrainian synchronized swimming)

Первую медаль в субботу, 24 июня, для сборной Украины на Европейских играх принесли наши русалки. Так иногда еще называют представительниц артистического плавания.

В акробатической группе серебро выиграли — Влада Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

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Чемпионками стали представительницы Франции, бронзовая медаль у Италии.

Таким образом, на Европейских играх сборная Украины завоевала уже 12 наград — 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Это четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует Испания — 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Ранее сообщалось, что украинский каратист завоевал золото на Европейских играх.

Напомним, что Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх.