Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзу чемпионата мира-2023 — фото
Сборная Украины по артистическому плаванию (Фото:REUTERS/Isei Kato)
Украинки заняли третье место по артистическому плаванию ЧМ-2023 в японской Фукуоке в произвольной форме.
Сборную Украины представлял такой состав: Владислава и Марина Алексиивы, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.
Украинские спортсменки набрали 256.2415 балла от судей в финале произвольной программы. Выше нашей команды финишировали Китай и Япония.
Отметим, что это первая медаль Украины на чемпионате мира-2023 по водным видам спорта в артистическом плавании. Это последнее выступление для украинок в Фукуоке.
Чемпионат мира-2023. Артистическое плавание. Произвольная программа
Китай — 329.1687 балла
Япония — 317.8085 балла
Украина — 256.2415 балла
Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото в метании молота на соревнованиях в Венгрии.