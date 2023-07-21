Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзу чемпионата мира-2023 — фото

21 июля, 18:25
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Сборная Украины по артистическому плаванию (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Сборная Украины по артистическому плаванию (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Украинки заняли третье место по артистическому плаванию ЧМ-2023 в японской Фукуоке в произвольной форме.

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Сборную Украины представлял такой состав: Владислава и Марина Алексиивы, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

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Украинские спортсменки набрали 256.2415 балла от судей в финале произвольной программы. Выше нашей команды финишировали Китай и Япония.

Отметим, что это первая медаль Украины на чемпионате мира-2023 по водным видам спорта в артистическом плавании. Это последнее выступление для украинок в Фукуоке.

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica
REUTERS/Issei Kato
Фото: REUTERS/Issei Kato
REUTERS/Issei Kato
Фото: REUTERS/Issei Kato
REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Чемпионат мира-2023. Артистическое плавание. Произвольная программа

Китай — 329.1687 балла

Япония — 317.8085 балла

Украина — 256.2415 балла

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Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото в метании молота на соревнованиях в Венгрии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Чемпионат мира артистическое плавание

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