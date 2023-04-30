Украина объявила бойкот! Наша команда отказалась ехать на чемпионат мира по дзюдо из-за допуска России 30 апреля, 15:07 В составе сборной Украины была двукратная чемпионка мира Дарья Белодед (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Международная федерация дзюдо (IJF) не прислушалась к рекомендациям МОК и допустила к чемпионату мира российских спортсменов, которые имеют контракты с армией.



Мировое первенство стартует 7 мая в Катаре. В последний день подачи заявок на сайте IJF появился список российских дзюдоистов, многие из которых являются военнослужащими, имеют офицерские звания.

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В интервью «Суспільне Спорт» главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва объявил, что наша команда будет бойкотировать чемпионат мира!

«Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли. В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, из Шойгу фотографируются, награды получают», — возмущается Дуброва.

Дзюдоист Нияз Ильясов (слева) в военной форме / Фото: ЦСКА

Фото: ЦСКА

Что дальше? «Будем готовиться к Гран-при Австрии, которое пройдет 25−27 мая. Надеемся, что представителей стран-агрессоров там не будет», — заявил тренер.

Напомним, что согласно рекомендациям Международого олимпийского комитета, к соревнованиям нельзя допускать российских спортсменов, являющихся военнослужащими. Однако, похоже, что мнение МОК не интересует Международную федерацию дзюдо.

Ранее мы писали, что Министерство спорта запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне.