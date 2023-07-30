Харлан — не волшебница. Сборная Украины не смогла выйти в финал чемпионата мира по фехтованию

30 июля, 13:48
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Наша команда (Фото:facebook.com/fencing.ukraine)

Наша команда (Фото:facebook.com/fencing.ukraine)

В полуфинальном поединке украинские саблистки уступили команде Франции — 32:45.

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Сегодня в Милане на чемпионате мира по фехтованию время решающих поединков в женской сабле. Здесь сборная Украины всегда в числе фаворитов. Наши саблистки в очень драматичном четвертьфинале обыграли команду США — 45:44. Решающий укол нанесла Ольга Харлан.

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В полуфинале сборная Украины встретилась с вице-чемпионками ЧМ-2022 сборной Франции. Увы, Харлан — не волшебница. Нашей спортсменке потрепали нервы организаторы, добавим тяжелейшие матчи на ранних стадиях. А подругам по команде не удалось взять на себя роль лидера. В итоге, сборная Франции обыграла Украину — 45:32.

Но шансы на медали — бронзовые — у нашей команды остаются. В матче за третье место Украина встретится с Южной Кореей.

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Фехтование

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