Сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги-2023 из-за Беларуси

31 августа, 16:57
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Сборная Украины по пляжному футболу (Фото:АПФУ)

Сборная Украины по пляжному футболу (Фото:АПФУ)

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила, что национальная команда отказалась от участия в Евролиге-2023 по пляжному футболу из-за того, что была допущена сборная Беларуси.

«К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать все от нас зависящее, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире.

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Но есть Приказ Министерства молодежи и спорта Украины #4435 от 26 июля 2023 г., запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие российскую федерацию и республику беларусь.

Поскольку в финальной части Евролиги по пляжному футболу 2023 примет участие команда белоруси, мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования. Спасибо всем болельщикам за понимание", — говорится в заявлении организации.

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Напомним, турнир по пляжному футболу пройдет в Италии с 19 по 24 сентября.

Ранее сообщалось, что украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину разочаровали ее кумиры из России и Беларуси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Пляжный футбол Война России против Украины

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