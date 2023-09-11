Сборная Украины уступила Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу — видео

11 сентября, 20:28
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Поражение в четвертьфинале (Фото:Федерация волейбола Украины)

Поражение в четвертьфинале (Фото:Федерация волейбола Украины)

В рамках четвертьфинального матча европейского турнира по волейболу украинская сборная потерпела поражение от Словении.

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В первом сете украинцы уступили соперникам со счетом — 25:17. Во втором розыгрыше сборная Украины пыталась всеми силами выгрызть победу, однако снова сильнее оказались словенцы — 31:29.

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Третий сет прошел под контролем украинской сборной, которая и выиграла его со счетом — 25:21.

Четвертый сет, который оказался решающим, закончился победой сборной Словении (25:23), что позволило ей выйти в полуфинал турнира.

Словения — Украина — 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

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Отметим, что украинцы второй раз в истории вышли в четвертьфинал — ранее это было в 2019 году.

Напомним, что в 1/8 чемпионата Европы сборная Украины по волейболу разгромно одолела Португалию.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Волейбол сборная Украины по волейболу

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