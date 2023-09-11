Сборная Украины уступила Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу — видео 11 сентября, 20:28 Поражение в четвертьфинале (Фото:Федерация волейбола Украины)

В рамках четвертьфинального матча европейского турнира по волейболу украинская сборная потерпела поражение от Словении.

Читайте также: Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

В первом сете украинцы уступили соперникам со счетом — 25:17. Во втором розыгрыше сборная Украины пыталась всеми силами выгрызть победу, однако снова сильнее оказались словенцы — 31:29.

Видео дня

Третий сет прошел под контролем украинской сборной, которая и выиграла его со счетом — 25:21.

Четвертый сет, который оказался решающим, закончился победой сборной Словении (25:23), что позволило ей выйти в полуфинал турнира.

Словения — Украина — 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

Отметим, что украинцы второй раз в истории вышли в четвертьфинал — ранее это было в 2019 году.

Напомним, что в 1/8 чемпионата Европы сборная Украины по волейболу разгромно одолела Португалию.