Сборная Украины U-20 сыграла свой первый матч на чемпионате Европы 2025 года в элитном дивизионе А. Соперником команды Валерия Плеханова стала Германия.

На большой перерыв команды ушли при равном счете — 29:29. В третьей четверти продолжилась напряженная борьба.

В заключительной четверти немцы сумели добыть преимущество в семь очков, но Украина постепенно отыграла это отставание.

За менее чем десять секунд до конца матча, при счете 62:62, Германия заработала два штрафных броска, которые реализовал Рафаэль Фалькенталь. Украина в ответ провела последнюю атаку, в которой за 2,2 секунды до финальной сирены защитник сине-желтых Рафаэль Колаволе заработал на себе фол. К сожалению, баскетболист не реализовал оба штрафных — немцы праздновали победу.

Евробаскет-2025 U-20, первый тур

Германия — Украина — 64:62 (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

В следующем матче молодежного Евробаскета Украина 13 июля сыграет против Бельгии. В заключительном поединке группового этапа подопечные Плеханова 14 июля встретятся с Италией.

По итогам группового этапа все участники пройдут в 1/8 финала, где сборные группы С сыграют со сборными группы D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). В группе D на чемпионате Европы-2025 выступают Франция, Сербия, Словения и Исландия.

Отметим, что Украина U-20 вернулась в дивизион А, завоевав серебро Евробаскета в дивизионе В в прошлом году.

