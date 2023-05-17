«Некоторые из них — военнослужащие». Сборная Украины не выступит на чемпионате мира по тхэквондо из-за допуска россиян и белорусов 17 мая, 21:21 Чемпионат мира по тхэквондо состоится в столице Азербайджана (Фото:worldtaekwondo.org)

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира, который состоится с 29 мая по 6 июня в Баку.

Об этом заявил тренер и вице-президент украинской федерации тхэквондо Сергей Васильченко, сообщает Суспильне Спорт.

Причиной решения пропустить чемпионат мира стал допуск к турниру спортсменов из России и Беларуси.

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«Сначала в заявке была такая графа, как Not National, то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Администратор сайта какой-нибудь уже по своему требованию может заполнить этот список.

То есть они сначала сделали без национальности графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из стран-агрессорок. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для этого. Таким образом, на мировое первенство команда не уезжает", — заявил Васильченко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира по дзюдо из-за допуска России.