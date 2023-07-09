Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

9 июля, 19:26
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Победили Швецию (Фото:ФВУ)

Победили Швецию (Фото:ФВУ)

В шведском Лунде завершился второй финальный матч Золотой Евролиги по волейболу среди женщин. Сборная Украины уверенно победила Швецию и завоевала главный приз турнира.

Первый поединок этих команд выиграли украинки — 3:0. С таким же счетом наша команда выиграла и вторую встречу — 3:0 (25:17, 25:22, 32:30).

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Победители Золотой Евролиги в этом матче выступали в таком составе: Дарья Шаргородская, Юлия Дымарь, Анастасия Маевская, Анастасия Крайдуба, Александра Миленко, Светлана Дорсман, Кристина Немцева, Виктория Даньчак, Евгения Хобер.

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Теперь в конце июля наша команда сыграет в турнире претенденток за право выступать в Лиге наций-2024.

Надо сказать, что это вторая в истории победа наших девушек в Евролиге, впервые они стали чемпионками в 2017 году.

Ранее мужская сборная Украины по волейболу уступила Турции в финале Золотой Евролиги.

Напомним, что в Донецкой области, защищая Родину, погиб бывший украинский волейболист.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Волейбол сборная Украины по волейболу

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