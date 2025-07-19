Шесть поражений подряд. Украина потеряла место в элите молодежного Евробаскета

Сборная Украины U-20 потерпела поражение от Исландии (67:88) в матче за 13−16 места чемпионата Европы-2025 в элитном дивизионе А.

Таким образом, команда Валерия Плеханова вылетела в дивизион В на 2026 год.

Украина проиграла все шесть матчей на Евробаскете-2025. На групповом этапе сине-желтые уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80).

В 1/8 финала турнира украинцы проиграли Сербии (61:75), а в матче плей-офф за 9−16 места уступили Чехии (65:85).

Сборная Украины завершит чемпионат Европы 20 июля матчем за 15−16 места против команды, которая проиграет в паре Германия — Финляндия.

Отметим, что Украина U-20 вернулась в дивизион А, завоевав серебро Евробаскета в дивизионе В в прошлом году.

Мы писали, что 21-летний украинец дебютировал в Летней лиге НБА.