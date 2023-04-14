Официально. Сборным Украины запрещено соревноваться со спортсменами России и Беларуси
Олимпийские игры для Украины под вопросом (Фото:REUTERS / Issei Kato / File Photo)
Министерство молодежи и спорта опубликован указ, в котором говориться о том, что наши атлеты будут бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров.
Украинским национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.
Ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.