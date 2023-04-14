Официально. Сборным Украины запрещено соревноваться со спортсменами России и Беларуси 14 апреля, 00:01 Олимпийские игры для Украины под вопросом (Фото:REUTERS / Issei Kato / File Photo)

Министерство молодежи и спорта опубликован указ, в котором говориться о том, что наши атлеты будут бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров.

Украинским национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

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Фото: mms.gov.ua

Фото: mms.gov.ua