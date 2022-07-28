Четырехкратный чемпион Формулы-1 объявил о завершении карьеры после этого сезона

28 июля, 14:43
Себастьян Феттель выступает в Формуле-1 с 2006 года (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Себастьян Феттель выступает в Формуле-1 с 2006 года (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Немецкий гонщик Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры у Формулы-1 после завершения этого сезона.

Об этом сообщает официальный сайт команды Астон Мартин, за которую выступает Феттель.

35-летний гонщик признался, что решение далось ему нелегко и он пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

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«Несомненно, как отец я хочу проводить больше времени с семьей. Но я хотел бы не попрощаться, а поблагодарить каждого из вас, и не в последнюю очередь болельщиков, без поддержки которых Формула-1 не могла бы существовать», - сказал Феттель.

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Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2006 году за БМВ-Заубер, после чего выступал за Торо Россо, Ред Булл, Феррари и Астон Мартин.

В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах он становился чемпионом Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель во время Гран-при Азербайджана получил в подарок вышиванку от посольства Украины.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Формула-1 Себастьян Феттель

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