Победитель чемпионата Украины по карате погиб на войне с российскими оккупантами 22 августа, 16:37 Сергей Березняк с семьей (Фото:facebook.com/sergey.tymchenko.3)

Сергей Березняк отдал жизнь в борьбе с Российской Федерацией.

Как сообщил Сергей Тимченко в Facebook, его товарищ погиб во время выполнения боевого задания в рядах ВСУ. У него остались двое детей и беременная жена.

Фото: facebook.com/sergey.tymchenko.3

Украинский спортсмен до полномасштабной войны занимался профессионально карате. Он является призером и победителем Кубка Украины-2015 в данной дисциплине.

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После завершения профессиональной карьеры Березняк открыл спортивный клуб по карате, где занимались многие призеры чемпионатов Украины всех возрастов.

Отметим, на войне с Россией погиб болельщик киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Бахмутом уничтожили роту российских футбольных ультрас.