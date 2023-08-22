Победитель чемпионата Украины по карате погиб на войне с российскими оккупантами

22 августа, 16:37
Поделиться:
Сергей Березняк с семьей (Фото:facebook.com/sergey.tymchenko.3)

Сергей Березняк с семьей (Фото:facebook.com/sergey.tymchenko.3)

Сергей Березняк отдал жизнь в борьбе с Российской Федерацией.

Как сообщил Сергей Тимченко в Facebook, его товарищ погиб во время выполнения боевого задания в рядах ВСУ. У него остались двое детей и беременная жена.

facebook.com/sergey.tymchenko.3
Фото: facebook.com/sergey.tymchenko.3

Украинский спортсмен до полномасштабной войны занимался профессионально карате. Он является призером и победителем Кубка Украины-2015 в данной дисциплине.

Видео дня

Читайте также:
«Будет очень печальный конец»: Цыганков эмоционально высказался о войне в Украине и помощи от Европы

После завершения профессиональной карьеры Березняк открыл спортивный клуб по карате, где занимались многие призеры чемпионатов Украины всех возрастов.

Отметим, на войне с Россией погиб болельщик киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Бахмутом уничтожили роту российских футбольных ультрас.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Карате Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X