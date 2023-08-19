Золотой орден. Сергей Бубка получил высшую награду в легкой атлетике 19 августа, 17:29 Награду Бубке вручил глава международной федерации Себастьян Коу (Фото:World Athletics)

Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка покинул World Athletics (ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций) после 22 лет в руководстве организации.



До 2023 года Бубка занимал в легкоатлетической федерации должность старшего вице-президента. В управляющий совет организации он входил с 2001 года. В августе украинец не выдвигал кандидатуру на переизбрание на должность вице-президента.

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Напомним, ранее появилась информация, что компания семьи Сергея Бубки продает топливо врагам на оккупированных территориях.

Несмотря на уход Бубки из World Athletics, Украина сохранила представительство во главе организации. В совет по итогам выборов прошла олимпийская чемпионка в семиборье Наталья Добринская.

Что касается Бубки, в World Athletics отметили его работу в организации высшей почетной наградой — Golden Order of Merit. А также предоставили украинцу пожизненное почетное членство в организации, передает Суспільне Спорт.

«То, чего я достиг, чем занимаюсь — я делаю это от сердца и души ради нашего замечательного спорта. Очень ценю всех коллег, которые держатся вместе столько лет, своих тренеров и семью», — сказал Бубка после получения награды.

Сергей Бубка также поблагодарил представителей легкоатлетического сообщества, которые поддерживают Украину в ужасной войне.

Кстати, Бубка готовит иск против журналистов, который обвинили его семью в торговле с оккупантами.