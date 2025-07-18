Финансировал оккупантов. Шахматиста-предателя из Крыма Карякина заочно осудили в Украине на девять лет

18 июля, 21:36
Поделиться:
Сергей Карякин (Фото: Федерация шахмат Московской области)

Сергей Карякин (Фото: Федерация шахмат Московской области)

Шевченковский районный суд Черновцов заочно осудил российского шахматиста Сергея Карякина, который ранее представлял Украину, на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:
Россия повредила шахматную школу в Киеве — фото

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Черновицкой области.

Карякин, получивший паспорт РФ в 2016 году, признан виновным в финансировании вооруженной агрессии против Украины.

Реклама

Решение было принято на основании доказательств, собранных Службой безопасности Украины.

Читайте также:
«Я бы это сделал и делаю». Каспарова впечатлило заявление Карлсена в поддержку Украины после получения приза из рук россиянина

Сергей Карякин родился в Симферополе, выигрывал шахматную Олимпиаду со сборной Украины, а потом уехал в Москву и стал ярым путинистом. Сейчас активно поддерживает войну против Украины.

По данным следствия, Карякин еще в 2014 году открыто поддержал аннексию Крыма. После полномасштабного вторжения России в 2022 году он не только оправдывал преступления оккупантов, но и активно пропагандировал их на международной арене, заявляя, что «странно видеть тех, кто призывает Россию остановиться».

Карякин был участником прокремлевского «народного фронта» и призывал граждан помогать армии РФ. Он создал собственный телеграм-канал, через который собирал средства на нужды оккупантов. За эти деньги — а это сотни миллионов рублей — покупались дроны, тепловизоры, экипировка и другая техника для войска РФ.

В 2023 году Карякин попал под обстрел на Запорожском направлении.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Шахматы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies