Финансировал оккупантов. Шахматиста-предателя из Крыма Карякина заочно осудили в Украине на девять лет

Шевченковский районный суд Черновцов заочно осудил российского шахматиста Сергея Карякина, который ранее представлял Украину, на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Черновицкой области.

Карякин, получивший паспорт РФ в 2016 году, признан виновным в финансировании вооруженной агрессии против Украины.

Решение было принято на основании доказательств, собранных Службой безопасности Украины.

Сергей Карякин родился в Симферополе, выигрывал шахматную Олимпиаду со сборной Украины, а потом уехал в Москву и стал ярым путинистом. Сейчас активно поддерживает войну против Украины.

По данным следствия, Карякин еще в 2014 году открыто поддержал аннексию Крыма. После полномасштабного вторжения России в 2022 году он не только оправдывал преступления оккупантов, но и активно пропагандировал их на международной арене, заявляя, что «странно видеть тех, кто призывает Россию остановиться».

Карякин был участником прокремлевского «народного фронта» и призывал граждан помогать армии РФ. Он создал собственный телеграм-канал, через который собирал средства на нужды оккупантов. За эти деньги — а это сотни миллионов рублей — покупались дроны, тепловизоры, экипировка и другая техника для войска РФ.

В 2023 году Карякин попал под обстрел на Запорожском направлении.