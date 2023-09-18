«Горит наша САУ»: Предатель Украины из Крыма пожаловался, что попал под обстрел на Запорожском направлении — фото 18 сентября, 10:43 Сергей Карякин (Фото:instagram.com/sergey_karjakin)

Чемпион мира по быстрым шахматам и чемпион мира по блицу Сергей Карякин попал под обстрел в Украине.

Спортсмен, который предал Украину и получил паспорт РФ в 2016 году, посетил позиции оккупантов на Запорожском направлении.

Шахматист опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что едва не был убит во время удара по российским позициям со стороны Вооруженных сил Украины.

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«Запорожское направление. Встречаемся с военными в условленном месте, пересаживаемся к ним в машину и выезжаем на передовые позиции. По дороге видим, как горит наш САУ, в которую примерно полчаса назад был прилет (слава Богу, экипаж жив). В этот момент по рации приходит сообщение „осторожно, опасность ракетного удара“! Секунд через 20 в 100 метрах от нас разрываются кассетные боеприпасы. Завораживающее, но очень страшное зрелище…» — написал шахматист.

Фото: Telegram-канал Сергея Карякина

Напомним, Карякин в начале полномасштабной войны был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), ведь поддержал российских оккупантов. В результате спортсмен выдал свое негодование.

Фото: Instagram Сергея Карякина

Ранее сообщалось, что Карякин упрекнул Елену Исинбаеву за предательство России.