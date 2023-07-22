Предатель из Крыма упрекнул Елену Исинбаеву за предательство России
Исинбаева, Медведев и Шойгу (Фото:sports.ru)
Шахматист Сергей Карякин прокомментировал слова легкоатлетки Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева уехала из России в Испанию. Она назвала себя человеком мира и заявила, что ее воинское звание майор — номинальное. Исинбаеву даже поддержал Песков.
А вот крымчанин Сергей Карякин очень категоричен.
«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина.
С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать.
Может ли воинское звание быть номинальным? Нет, конечно. Тем более что она встречалась с руководством Минобороны, Сергеем Шойгу. Ну какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано", — цитирует Карякина sport.ru.
Интересно, что читателей рассмешили слова Карякина о родине. Ведь он родился в Крыму, выигрывал шахматную Олимпиаду со сборной Украины, а потом уехал в Москву и стал ярым путинистом. Сейчас активно поддерживает войну против Украины.
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