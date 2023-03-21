Сестры Музычук снялись с шахматного турнира, где сыграют россиянки 21 марта, 20:16 Анна и Мария Музычук (Фото:ЛОШФ)

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук пропустят женский Гран-при ФИДЕ в индийском Нью-Дели.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.

О причинах снятия сестер Музычук с турнира не сообщается, однако предположительно это связано с участием в соревнованиях россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

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Украинок на турнире заменили Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу.

Турнир пройдет с 24 марта по 6 апреля.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины завоевала золото шахматной Олимпиады-2022, проходившую в индийском Ченнае.

