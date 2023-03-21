Сестры Музычук снялись с шахматного турнира, где сыграют россиянки

21 марта, 20:16
Поделиться:
Анна и Мария Музычук (Фото:ЛОШФ)

Анна и Мария Музычук (Фото:ЛОШФ)

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук пропустят женский Гран-при ФИДЕ в индийском Нью-Дели.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.

О причинах снятия сестер Музычук с турнира не сообщается, однако предположительно это связано с участием в соревнованиях россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

Видео дня

Читайте также:
Украинский канал показал программу с шахматистом, поддерживающим войну РФ против Украины

Украинок на турнире заменили Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу.

Турнир пройдет с 24 марта по 6 апреля.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины завоевала золото шахматной Олимпиады-2022, проходившую в индийском Ченнае.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Шахматы ФИДЕ Мария Музычук Анна Музычук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X