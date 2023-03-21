Сестры Музычук снялись с шахматного турнира, где сыграют россиянки
Анна и Мария Музычук (Фото:ЛОШФ)
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук пропустят женский Гран-при ФИДЕ в индийском Нью-Дели.
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.
О причинах снятия сестер Музычук с турнира не сообщается, однако предположительно это связано с участием в соревнованиях россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.
Украинок на турнире заменили Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу.
Турнир пройдет с 24 марта по 6 апреля.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины завоевала золото шахматной Олимпиады-2022, проходившую в индийском Ченнае.