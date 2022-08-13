«Надеюсь, что все это скоро закончится». Звезда Формулы-1 поддержал 13-летнего украинского картингиста после аварии — видео 13 августа, 18:53 Шарль Леклер выступает за команду Феррари (Фото:Шарль Леклер via Instagram)

Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер поддержал 13-летнего украинского картингиста Александра Бондарева, который на чемпионате Европы попал в аварию и сломал ногу.

Видеообращение пилота Феррари Бондарев опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Леклер в своей речи не только поддержал украинца из-за полученной травмы, но и вспомнил о войне в Украине.

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«Саша, надеюсь с тобой все в порядке. Знаю, что ты переживаешь сейчас сложные времена из-за аварии в картинге, и, очевидно, из-за всего, что происходит в твоей стране – Украине.

Но я хочу пожелать тебя всему наилучшему. Продолжай мечтать. Надеюсь, что все это скоро закончится.

Возможно, однажды я увижу тебя в Формуле-1», — сказал Леклер.

Бондарев — чемпион Украины по картингу, победитель WSK Super Master Series-2022 и бронзовый призер FIA karting Academy Trophy-2021.

Ранее сообщалось, что немецкий гонщик команды Астон Мартин Себастьян Феттель во время Гран-при Азербайджана получил в подарок вышиванку от посольства Украины.

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