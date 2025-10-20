«Трудно было следить за всеми». Спортсмен из Донецка рассказал об уникальности своей школы плавания в Украине

В августе этого года он открыл собственную школу плавания в Киеве. По словам Бухова, его цель — помочь ученикам раскрыть свой потенциал и показать, что в воде возможно все. Дети занимаются три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Бухов отметил, что уникальность его школы заключается в том, что занятия проводит он, как действующий спортсмен. Ему помогает Андрей Хлопцов — заслуженный тренер Украины. Пловец также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время открытия академии.

— Недавно вы открыли собственную школу плавания. Как возникла эта идея?

Мы давно хотели это сделать. Я открыл школу вместе со своим тренером. Мы тренируем детей и хорошо разбираемся в плавании. Мне кажется, это отличная идея — научить ребенка правильно плавать.

— Трудно было реализовать идею? Какие трудности возникали?

Прежде всего надо найти место, где будешь тренировать детей. И, конечно, найти самих детей. Это два главных вызова.

— Как ищете учеников?

Через свою страницу в Instagram.

— Есть сейчас много желающих плавать?

Не могу сказать, что очень много, но есть.

— Какие условия в вашей школе сейчас? Какие преимущества над другими?

Преимущество в том, что я — действующий спортсмен и тренирую вместе со своим тренером. Это наша уникальность. Тренировки проходят во вторник, четверг и субботу.

— Если сравнить с условиями, в которых вы тренировались в детстве, какая разница?

Подход совсем другой. У меня когда-то был один тренер, и в группе — двадцать детей. Он давал задания, все плавали, но за всеми трудно было следить. А нас теперь два тренера, и мы уделяем внимание каждому ребенку отдельно. У нас индивидуальный подход.

Напомним, в 2024 году Бухов, который родился в Донецке, стал чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем в Дохе, а также завоевал бронзу чемпионата Европы в Белграде.

