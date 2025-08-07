Капитан сборной Украины по футзалу впервые сыграл после страшной травмы — он пропустил 10 месяцев

7 августа, 14:39
Петр Шотурма принял участие в товарищеском матче (Фото: instagram.com/fcuragan)

Капитан Урагана Петр Шотурма принял участие в матче.

Вчера, 6 августа, Ураган встретился со львовским Альянсом в рамках товарищеского поединка, который завершился победой представителя Экстра-лиги со счетом 4:2.

В поединке взял участие Шотурма, который восстановился после травмы и впервые за 10 месяцев принял участие в матче.

Напомним, что Шотурма последний раз выходил на паркет 2 октября 2024 года в полуфинале чемпионата мира по футзалу против сборной Бразилии. В первом тайме Петр получил жуткую травму колена и покинул поле на носилках. Затем он перенес две операции и прошел реабилитацию.

Украинская сборная проиграла Бразилии (2:3), однако в матче за третье место разгромила Францию (7:1) и впервые в истории стала призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что легендарный биатлонист подписал контракт с футбольным клубом.

