Вчера, 6 августа, Ураган встретился со львовским Альянсом в рамках товарищеского поединка, который завершился победой представителя Экстра-лиги со счетом 4:2.

В поединке взял участие Шотурма, который восстановился после травмы и впервые за 10 месяцев принял участие в матче.

Напомним, что Шотурма последний раз выходил на паркет 2 октября 2024 года в полуфинале чемпионата мира по футзалу против сборной Бразилии. В первом тайме Петр получил жуткую травму колена и покинул поле на носилках. Затем он перенес две операции и прошел реабилитацию.

Украинская сборная проиграла Бразилии (2:3), однако в матче за третье место разгромила Францию (7:1) и впервые в истории стала призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что легендарный биатлонист подписал контракт с футбольным клубом.