Сгорел заживо в пустыне: погиб бывший штурман украинской команды на ралли Дакар 30 апреля, 11:43 Лихтлехтер и Нестерчук (Фото:SIXT UKRAINE)

46-летний французский штурман Лоран Лихтлехтер погиб в аварии на ралли-рейде в Марокко Desert Challenge.



В условиях минимальной видимости из-за сильной пыли в остановившийся автомобиль Лихтлехтера и Патриса Гарруста на скорости 140 км/ч врезалось другое авто. Удар, который пришелся на сторону штурмана был такой силы, что машина моментально вспыхнула.

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Лоран сгорел заживо. 56-летний Гарруст смог выбраться, получив сильные ожоги, сообщает Обозреватель.

Ранее Лихтлехтер был штурманом команды SIXT UKRAINE, которая участвовала в самом престижном ралли Дакар.

Лоран Лихтлехтер / Фото: thecheckeredflag.co.uk

Напомним, что основатель и пилот SIXT UKRAINE Вадим Нестерчук погиб в июне 2013 от обезвоживания в пустыне Руб-эль-Хали (ОАЭ).

Ранее мы писали, что испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео.