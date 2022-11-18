Шуфрич и Суркис выходят из состава НОК Украины — заявление 18 ноября, 18:25 Нестор Шуфрич (Фото:zagittya.com.ua)

Нестор Шуфрич и Григорий Суркис выйдут из состава Национального олимпийского комитета Украины. Об этом сообщила пресс-служба НОК в пятницу, 18 ноября.

По данным НОК, нардепы от запрещенной ОПЗЖ уже обратились с заявлениями к новому президенту Комитета Вадиму Гутцайту.

Ранее экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что покинул пост вице-президента Национального олимпийского комитета, членами которого, в частности, стали Суркис и Шуфрич (его делегировала федерация стрельбы из лука). Причиной его решения, по словам Шевченко, стал состав НОК, но экс-футболист не стал называть конкретные фамилии.

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О выходе из НОК позже заявил и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Накануне новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Андрей Шевченко стал вице-президентом организации.

Также членами НОК стали боксер Александр Усик, нардепы от распущенной фракции ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич, а также легкоатлетка Марина Бех-Романчук и экс-гимнастка Лилия Подкопаева.