Баскетболист Днепра решил покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью

Американский баскетболист Днепра Си Джей Уильямсон принял решение покинуть Украину и клуб из-за сложной ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе Днепра 25-летний игрок успел провести два матча в квалификации Кубка Европы ФИБА, набирая в среднем 20,5 очка, 7 подборов и 4,5 передачи. Также он сыграл три поединка в чемпионате Украины, где имел средние показатели — 7 очков, 4,3 подбора и 4,3 ассиста.

Уильямсон стал игроком днепровского клуба в июле 2025 года. До этого американец выступал за Ровно.

Клуб поблагодарил спортсмена за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

