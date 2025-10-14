Баскетболист Днепра решил покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью

14 октября, 19:33
Поделиться:
Си Джей Уильямсон (Фото: БК Днепр)

Си Джей Уильямсон (Фото: БК Днепр)

Американский баскетболист Днепра Си Джей Уильямсон принял решение покинуть Украину и клуб из-за сложной ситуации с безопасностью.

Читайте также:
«Буду работать дистанционно». Бывший футболист и работник Динамо уехал за границу в командировку и не вернулся — гендиректор клуба

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе Днепра 25-летний игрок успел провести два матча в квалификации Кубка Европы ФИБА, набирая в среднем 20,5 очка, 7 подборов и 4,5 передачи. Также он сыграл три поединка в чемпионате Украины, где имел средние показатели — 7 очков, 4,3 подбора и 4,3 ассиста.

Реклама

Уильямсон стал игроком днепровского клуба в июле 2025 года. До этого американец выступал за Ровно.

Клуб поблагодарил спортсмена за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies