«Женщина-огонь». Легендарная гимнастка показала, как проводит медовый месяц — фото

16 мая, 10:40
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Симона и Джонатан (Фото:Instagram)

Симона и Джонатан (Фото:Instagram)

Симона Байлз и Джонатан Оуэнс похвастались в соцсетях фотографиями со свадебного путешествия.

В конце апреля гимнастка Симона Байлз и футболист Джонатан Оуэнс поженились. Пара отгуляла роскошную свадьбу и отправилась в медовый месяц.

Теперь счастливые молодожены хвастаются пляжными фотографиями. «Женщина-огонь», — называет свою супругу Оуэнс.

Видео дня

instagram.com/simonebiles
Фото: instagram.com/simonebiles
instagram.com/simonebiles
Фото: instagram.com/simonebiles
instagram.com/jowens
Фото: instagram.com/jowens
instagram.com/jowens
Фото: instagram.com/jowens
instagram.com/jowens
Фото: instagram.com/jowens
instagram.com/jowens
Фото: instagram.com/jowens

26-летняя Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе 5-кратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики, деля его с украинкой Ларисой Латыниной.

27-летний Джонатан Оуэнс выступает за клуб Хьюстон Техас в Национальной футбольной лиге.

Ранее мы писали, что украинская гимнастка сменила гражданство и будет выступать за Израиль.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Медовый месяц Симона Байлз

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